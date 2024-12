Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Feuerwehr-Einsatz: LKW bei Arbeiten umgestürzt

Voerde (ots)

An der BETUWE-Baustelle der Bahn auf Höhe der Schwanenstraße ist am Freitag gegen 13:00 Uhr bei Entladetätigkeiten ein LKW umgestürzt. Da dieser auf die Fahrerseite kippte, wurde der Fahrer in der Fahrerkabine eingeschlossen. Insbesondere dadurch, dass der LKW auf eine Böschung kippte, blieb der Fahrer des Fahrzeugs jedoch weitestgehend unversehrt. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, waren bereits Bergungs-LKWs vor Ort.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich über eine Steckleiter durch die obenliegende Beifahrertür Zugang zur Fahrerkabine, um den Fahrer dadurch aus dem Fahrzeug zu befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da aus dem LKW Hydraulikflüssigkeit austrat, wurde sicherheitshalber auch die untere Wasserbehörde des Kreises Wesel zur Einsatzstelle alarmiert. Nach deren Eintreffen war der Einsatz für Feuerwehr beendet.

