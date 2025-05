Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Mai 2025 10:00 Uhr bis Mittwoch, 21. Mai 2025 09:45 Uhr verschafften sich unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der Dinklager Landstraße. Sie entwendeten unter anderem akoholische Getränke sowie elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Zaun beschädigt - Fahrer flüchtig

Am Mittwoch, den 21.05.2025, befuhr ein unbekannter PKW-Führer die Gartenstraße in Lohne und beschädigte hier einen hölzernen Gartenzaun vor einem Grundstück. Der Zaun wurde auf einer Länge von ca. 6 Metern zerstört, der Sachschaden beträgt ca. 1000,- EUR. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 21.05.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Opel Corsa auf einem Parkplatz an der Straße Bremer Tor. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Mittwoch, 21. Mai 2025 gegen 00:00 Uhr versuchten unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Kötterheide aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Dinklage - Zweiradfahrer stoßen zusammen - Pedelec-Fahrerin flüchtig

Am Mittwoch, den 21.05.2025, stießen gegen 13:37 Uhr eine weibliche Pedelec-Fahrerin und ein 11-jähriges Kind aus Dinklage auf einem Fahrrad in der Straße Am Kirchplatz zusammen. Die Pedelec-Fahrerin (ca. 35-45 Jahre alt, blonde Haare) befuhr den Kösters Gang in Fahrtrichtung Lange Straße und übersah dabei das von rechts aus der Straße Am Kirchplatz kommende bevorrechtigte Kind. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrrad des Kindes beschädigt, die Verursacherin setzte ihre Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Bakum - Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwoch, den 21.05.2025, beabsichtigte eine 57-jährige PKW-Führerin Bakum gegen 14:40 Uhr von einer Hofeinfahrt an der von-Galen-Straße auf diese aufzufahren. Beim Herantasten übersah sie einen querenden 15-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bakum und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR.

Visbek - Pkw-Diebstahl / Pkw im Raum Brandenburg angetroffen

In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Mai 2025 22:30 Uhr und Mittwoch, 21. Mai 2025 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen verschlossen abgestellten Audi A4 Avant von einem Grundstück in der Albert-Schweizer-Straße. Augenscheinlich wurde das Keyless-Go-System manipuliert. Der Pkw konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A 13 in durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Calau (Brandenburg) kontrolliert werden. Weitere Informationen hierzu gibt es in der Pressemeldung der Brandenburger Polizei https://polizei.brandenburg.de/pressemeldung/berauscht-im-gestohlenen-auto-gestoppt/5592000

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell