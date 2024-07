Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mit Einkaufwagen angegriffen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (20.07.2024) griffen mehrere bislang unbekannte Jugendliche zwei 59- und 51- jährigen Männer in der Donauwörther Straße an.

Gegen 00.15 Uhr hielten sich die beiden Männer auf einem Supermarktparkplatz auf. Mehrere Jugendliche gingen die beiden hierbei an und schlugen sie. Als einer der Männer ein vorbeifahrendes Auto um Hilfe bat, flüchteten die Unbekannten. Die beiden Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell