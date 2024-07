POL Schwaben Nord: Rollerdiebe erwischt

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am vergangenen Freitag (19.07.2024) erlangte ein bislang unbekannter Täter eine Bankkarte in der Mittelfeldstraße. Gegen 13.30 Uhr gab sich der bislang Unbekannte zunächst als Mitarbeiter der Pflegekasse aus und verschaffte sich so Zutritt zu einer Wohnung. Als die Bewohnerin misstrauisch wurde, entfernte sich der Unbekannte. Wenig später gab er sich bei einer weiteren Frau als Bankmitarbeiter aus und kam so in den Besitz der Bankkarte. Die ...

