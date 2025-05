Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahrradfahrerin verletzt - Fahrer flüchtig

Am Mittwoch, den 21.05.2025, kam es auf der Sedelsberger Straße in Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Audi mit CLP-Ortskennung die Straße Am alten Hafen stadtauswärts und beabsichtigte, auf die Sedelsberger Straße stadtauswärts abzubiegen. Hierbei übersah er eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Friesoythe, die die Sedelsberger Straße ortseinwärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Friesoytherin stürzte und leicht verletzt wurde. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell