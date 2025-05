Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Gaststätte

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 22. Mai 2025 13:00 Uhr bis 17:20 Uhr Zugang zu einer Gaststätte in der Lohner Straße und beschädigten diverse Gegenstände. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 22.05.2025, zwischen 08:55 Uhr und 13:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten PKW Audi A 6 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Im Hofe. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wurde auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Mittwoch, 21. Mai 2025 18:00 Uhr bis Donnerstag 22. Mai 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte auf das Gelände einer Baustelle in der Straße An den Teichen. Sie entwendeten mehrere hundert Liter Diesel aus dort abgestellten Baugeräten. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Diebstahl von zwei Hofladern

In der Zeit von Mittwoch, 21. Mai 2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 22. Mai 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Firmengelände in der Straße Dopheide. Sie entwendeten zwei Hoflader, fuhren mit den Ladern über einen Doppelstabmattenzaun und verunfallten wenig später. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Holdorf - Brand eines Waldstücks

Am Mittwoch, 21. Mai 2025 gegen 08:15 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache rund 350qm Waldboden in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Fladderlohausen und Holdorf gelöscht werden.

Holdorf - Brand in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 22. Mai 2025 gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Handorfer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen begann ein Akku für Gartengeräte zu brennen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell