Cloppenburg/Vechta (ots) - Lindern - Verkehrsunfall / Flüchtiger Fahrer im Nahbereich angetroffen Am Sonntag, den 25.05.2025, befuhr ein 42-jähriger PKW-Führer aus Werlte gegen 07:20 Uhr die Linderner Straße in Fahrtrichtung Lindern, als er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Graben zum Stehen kam. Als die Einsatzkräfte, ...

mehr