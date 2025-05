Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfall / Flüchtiger Fahrer im Nahbereich angetroffen

Am Sonntag, den 25.05.2025, befuhr ein 42-jähriger PKW-Führer aus Werlte gegen 07:20 Uhr die Linderner Straße in Fahrtrichtung Lindern, als er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Graben zum Stehen kam. Als die Einsatzkräfte, alarmiert durch einen automatischen Notruf-E-Call, an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von Fahrzeuginsassen jede Spur. Im Nahbereich konnte der augenscheinlich verletzte, darüber hinaus alkoholisierte Werlter angetroffen werden. Nach medizinischer Erstversorgung wurde die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrzeugführer angeordnet. Danach wurde er einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Lindern mit ca. 30 Einsatzkräften und eine Drohnengruppe der Feuerwehr.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, den 24.05.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, den 25.05.2025, 16:35 Uhr, kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW Audi A 4 in der Straße Auf`m Hauk. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420.

