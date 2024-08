Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brennender Baum

Dattenberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr wurde in einem Waldgebiet an der L 256 ein brennender Baum gemeldet, welcher durch die alarmierte Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte. Es stellte sich heraus, dass lediglich der eine, bereits abgestorbenen Baum in Flammen stand, welcher an einen dortigen Feldweg angrenzt. Es ist davon auszugehen, dass das Feuer zumindest fahrlässig verursacht wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

