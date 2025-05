Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen / Dwergte - Weidezaungerät entwendet / Heidschnucken entweichen von Weide

In der Zeit von Samstag, den 24.05.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, den 25.04.2025, 06:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Weidezaungerät von einer eingezäunten Naturschutzfläche an der Thülsfelder Talsperre. Infolgedessen konnten die dort untergebrachten Heidschnucken flüchten. Die Tiere konnten im Nachgang durch den Verantwortlichen wieder eingefangen werden. Hierbei wurden im Nahbereich der Weide drei Heidschnucken verendet aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell