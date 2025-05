Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Am Sonntag, den 25.05.2025, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 04:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Kasse aus einem Selbstbedienungsladen (Eier-Verkaufsstand) an der Loher Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung eines Schaukastens

In der Zeit von Samstag, den 24.05.2025, 17:30 Uhr bis Sonntag, den 25.05.2025, 14:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe eines Schaukastens am Industriemuseums in Lohne. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 26.05.2025, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes am Bergweg einen geparkten PKW Mercedes Benz B-Klasse. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell