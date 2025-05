Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - PKW rollt zurück / Fahrer flüchtet

Am Dienstag, den 27.05.2025, befuhr eine 60-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg die Straße Landwehr und beabsichtigte im Verlauf auf die Sevelter Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich musste die Cloppenburgerin verkehrsbedingt anhalten, vor ihr befand sich ein weiterer PKW. Dieser rollte leicht zurück, es kam zum Zusammenstoß. Danach flüchtete der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Auffahrunfall mit verletzten Personen und hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 27.05.2025, befuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Lübbecke die Ahlhorner Straße / Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Ahlhorn. Auf Höhe einer eingerichteten Baustelle mit Ampelanlage übersah er die bereits wartenden PKW eines 40-jährigen Mannes aus Rastede und eines 67-jährigen Mannes aus Garrel. Der LKW-Fahrer schob die Fahrzeuge ineinander. Die beiden PKW-Führer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- EUR.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 27.05.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 17:10 Uhr und 18:35 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW Tesla auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße, direkt gegenüber eines Fitnessstudios. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Garrel - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 27.05.2025, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr gewaltsam Zugang durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus mit zwei Wohnparteien in der Straße Am Stockskamp. Auch eine Verbindungstür zwischen den beiden Wohnungen wurde gewaltsam geöffnet. Es wurde diverse Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Emstek / Bühren - Transporter aufgebrochen

In der Zeit von Montag, den 26.05.2025 (19:00 Uhr) bis Dienstag, den 27.05.2025 (19:00 Uhr), brachen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem in der Straße Auf dem Kamp abgestellten Transporter. Aus diesem wurden das Navigationsgerät sowie weitere Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Lindern - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Dienstag, den 27.05.2025, in der Zeit von 08:25 Uhr bis 12:35 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Zum Trintel. Nach der Durchsuchung sämtlicher Zimmer wurden Wertsachen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 05957/9677790 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen und hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 27.05.2025, kam es gegen 12:40 Uhr im Kreuzungsbereich Löninger Straße / Brokstreeker Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 81-jährige PKW-Führerin aus Lindern die Löninger Straße in Fahrtrichtung Löningen. Infolge der Missachtung des Rotlichtes kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer 40-jährigen PKW-Führerin aus Lastrup, die die Brokstreeker Straße in Fahrtrichtung Bunnen befuhr. Beiden Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25000,- EUR.

