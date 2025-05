Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 27.05.2025, versuchte ein unbekannter Täter gegen 07:50 Uhr gewaltsam eine Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Gerstenkamp zu öffnen. Dies misslang. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf unter 95484/914200 entgegen.

Steinfeld - Urkundenfälschung im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 27.05.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 08:15 Uhr einen 50-jährigen PKW-Führer aus Quakenbrück auf der Holdorfer Straße. Im Zuge der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der PKW über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Zudem waren an den Kennzeichen falsche Plaketten angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen vor Ort entstempelt. Gegen den 50-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 27.05.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:00 Uhr einen 30-jährigen PKW-Führer aus Damme in der Donaustraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Dammer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hat. Insofern wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell