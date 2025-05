Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 28/29.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 28.05.2025, 17:40 Uhr bis 23:20 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Bereich der Schwichtelerstraße in Vechta. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend diverse Räumlichkeiten. Die unbekannten Täter entwendeten u.a. Bargeld. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder im Laufe des Tages verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwochabend, den 28.05.2025, meldet ein Verkehrsteilnehmer einen 46-jährigen Pkw-Führer, der in starken Schlangenlinien von Steinfeld nach Lohne fährt. Bei der Kontrolle durch die Polizei wird festgestellt, dass er zum einen keinen Führerschein hat und zum anderen eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille aufweist. Zudem liegen Anhaltspunkte vor, dass er unter dem Einfluss noch anderer berauschender Mittel stehen könnte. Ihm wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta -Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung mit anschießender Unfallflucht

Am 28.05.2025; 15:20 Uhr, kommt es in Vechta, An der Gräfte, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger aus Dinklage beschädigt beim Ausparken einen PKW BMW und verlässt unerlaubt die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen wird der 19-jährige an seiner Wohnanschrift festgestellt. Hierbei stellt sich heraus, dass dieser alkoholisiert war, so dass die Entnahme einer Blutprobe sowie Beschlagnahme des Führerscheines erfolgte. Am PKW BMW entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell