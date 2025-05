Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Stadt Cloppenburg

südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit vom 27.05.2025, 18.30 Uhr, bis zum 28.05.2025, 07.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Cappeln, Stapelfelder Straße, gewaltsam Zugang zu einem Betriebsgelände. Aus einer Lagerhalle wurden Werkzeuge und Arbeitsbekleidung entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

Am 28.05.2025, in der Zeit von 12.35 Uhr bis 15.45 Uhr, wurden an einem Pkw Mitsubishi ein Reifen sowie der Lack mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Pkw war zur Tatzeit in Löningen an der Berliner Straße geparkt. Der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 803840.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 28.05.2025, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Cloppenburg mit seinem Pkw die Kleine Straße in Cloppenburg. Beim Abbiegen in eine Grundstückzufahrt übersah er eine 70-jährige Pedelec Fahrerin aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pedelec Fahrerin stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 28.05.2025, gegen 16.05 Uhr, befuhr eine 42-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw Volvo die B 68 in Cloppenburg in Fahrtrichtung Essen (Oldb.). Die Fahrzeugführerin beabsichtigte, nach links in die Straße Zur Alten Schmiede abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw BMW einer entgegenkommenden 19-jährigen Lastruperin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 48.000 Euro geschätzt.

