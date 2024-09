Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb ertappt

Gerstungen - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagmittag war ein in Gerstungen wohnhafter 19-jähriger Mann in einem dortigen Supermarkt unterwegs. Neben ein paar Sachen, die er in einem Einkaufswagen hatte, steckte er diverse Konsumgüter im Gesamtwert von ca. 41,50 Euro in seinen Rucksack und einen mitgeführten Trolley. Die Waren aus dem Einkaufswagen bezahlte er und wollte das Geschäft verlassen. Nicht bedacht: Bei Verlassen des Geschäfts ging die elektronische Alarmsicherung bei den geklauten Waren los. So konnte der Mann durch den Ladendetektiv schließlich gestellt werden. Eine entsprechende Anzeige sowie ein Hausverbot waren die Folge. (vt)

