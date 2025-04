Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei Bremen gewährleistet mit Schwerpunktmaßnahmen fortgesetzt die Sicherheit der Reisenden am Hauptbahnhof Bremen

Bremen (ots)

Bremen, 28. bis 30.03.2025

Zur fortgesetzten Reduzierung der Gewalt- und Diebstahlskriminalität führte die Bundespolizei in Bremen auch am vergangenen Wochenende ihr Konzept der Schwerpunkteinsätze fort. Dazu wurde besonders am Abend und in den Nachtstunden die Anzahl der eingesetzten Bundespolizisten am Hauptbahnhof um eine zweistellige Anzahl erhöht. Dabei kam auch die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizeidirektion Hannover in Bremen zum Einsatz. Um Synergieeffekte zu nutzen und damit die Wirkung der Schwerpunktkontrollen zu erhöhen, erfolgte der Einsatz in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Bremen.

Zur Erhöhung der Sicherheit der Reisenden führten die Ordnungshüter von Freitagabend bis Sonntagmorgen -78- zusätzliche Personenkontrollen am Hauptbahnhof Bremen durch. Diese dienten erneut auch der Durchsetzung der Allgemeinverfügung bzgl. des Mitführverbots von Waffen und gefährlichen Gegenständen.

Und die Sicherheitskräfte wurden fündig: In drei Fällen stellten sie Messer oder Pfefferspray bei Kontrollierten fest, in acht Fällen wurden Personen von Staatsanwaltschaft oder Polizei per Fahndungsausschreibung gesucht und in zwölf Fällen bestand für die kontrollierten Personen bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof oder sie verhielten sich derartig aggressiv, dass diesen von der Polizisten Platzverweise erteilt wurden.

