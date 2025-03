Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach Hinweis eines Lokführers: Kabeldieb in Munster gefasst

Bremen (ots)

Bahnstrecke Uelzen - Langwedel, Höhe Munster, 30.03.2025 / 11:50 Uhr

Sonntagmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei dank eines aufmerksamen Lokführers einen Kabeldieb im Stadtgebiet von Munster, in der Nähe der Bahngleise, vorläufig fest.

Gegen 11:40 Uhr stellte der Lokführer der Regionalbahn 16356, eine Person fest, die im Bereich Munster an Kabeln in der Nähe der Bahnstrecke hantierte. Nachdem der Unbekannte bemerkte, dass er gesehen worden war, flüchtete er in ein angrenzendes Waldgebiet.

Die alarmierte Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei fahndeten umgehend nach dem unbekannten Kabeldieb und konnten diesen wenig später in der Nähe des Tatortes feststellen. Neben den zum Abtransport aufgerollten und bereit gelegten Kabeln am Tatort, entdeckten die Polizeibeamten im Kofferraum des Fahrzeugs des Mannes einen Seitenschneider sowie weitere ca. 10 kg Kabel. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Kabeln aus dem Fahrzeug ebenfalls um Diebesgut. Diese sollen von ehemaligen Telegraphenmasten der DB AG entwendet worden sein.

Die Uelzener Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 31-jährigen Rumänen ein und stellten diverses Beweismaterial sicher.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell