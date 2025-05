Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, den 29.05.2025, ist es gegen 18:39 Uhr erneut zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Fritz-Reuter-Straße / Sevelter Straße gekommen. Eine 20-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg kam aus der Sevelter Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf eine von links kommende bevorrechtigte PKW-Führerin aus Molbergen zu achten. Infolge des Zusammenstoßes entstand ein Sachschaden von ca. 10000,- EUR. Nach wie vor ist die Ampelanlage im betroffenen Bereich außer Betrieb, sodass auf die verkehrsregelnden Verkehrszeichen geachtet werden muss.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 30.05.2025, wurde ein 39-jähriger PKW-Führer aus Garrel gegen 00:40 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor hatte es Meldungen darüber gegeben, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr unterwegs gewesen sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Insofern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt.

Löningen - Einbruch in Bank

Am Donnerstag, den 29.05.2025, wurde die Polizei aufgrund einer Alarmauslösung bei einer Bank in der Tabbenstraße gegen 04:39 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte am Bankgebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten unbekannte Täter die Büroräume nach Wertgegenständen. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unbekannt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Essen - Zwei PKW kollidieren im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, den 29.05.2025, befuhr ein 57-jähriger PKW-Führer aus Essen (Oldb) gegen 18:30 Uhr die Beverner Straße aus Richtung Bevern kommend. Im Kreuzungsbereich mit der B68 beabsichtigte dieser auf diese einzubiegen und kollidierte hier mit einem 31-jährigen PKW-Führer aus Badbergen, der aus Richtung Quakenbrück kam. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Essener leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

Lastrup - PKW-Führerin verunfallt alleinbeteiligt unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 29.05.2025, befuhr gegen 20:30 Uhr eine 33-jährige PKW-Führerin aus Lastrup die B213 in Fahrtrichtung Löningen. Als sie in die Straße Dorgdamm abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kollidierte mit einer Leitplanke und kam in einem Graben zum Stehen. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Beeinflussung durch Alkohol bei der Fahrzeugführerin festgestellt (1,42 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde folglich angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell