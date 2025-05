Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

31. Riesenflohmarkt in Barßel / Elisabethfehn

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zieht bezüglich des Riesenflohmarktes in Elisabethfehn am 29.05.2025 ein insgesamt positives Fazit. Geschätzte 50.000 Besucher nahmen im Verlaufe des Tages an dieser Veranstaltung ohne nennenswerte Vorkommnisse teil.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell