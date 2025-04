POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Minderjähriger verursacht mit Pkw Unfall in Brake

Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Montag, 28. April 2025, gegen 18:00 Uhr, auf Dienstag, 29. April 2025, bis 13:00 Uhr, ist es in Delmenhorster in einem Einfamilienhaus am Hasporter Damm in der Nähe des Stadions zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte haben sich durch Zerstören einer Fensterscheibe Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft ...

mehr