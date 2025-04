Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unter Alkohol- und Medikamenten mit einem Transporter unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 28. April 2025, ca. 16:35 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsteilnehmer, der zuvor auf der Düsternortstraße mit einem Transporter in den Gegenverkehr gekommen sein soll. Beim anschließenden Einparken in einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Düsternortstraße soll der Mann nach Angaben des Zeugen mit seinem Transporter mit einem dortigen Holzzaun kollidiert sein.

Durch Beamte der Polizei Delmenhorst konnte der Fahrzeugführer, ein 52-jähriger Delmenhorster, in seinem Transporter kontrolliert werden.

Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Der Mann räumte zudem ein, derzeit verschreibungspflichtige Medikamente einzunehmen und sich körperlich nicht gut zu fühlen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Dem Mann musste auf Grund der sogenannten Mischintoxikation eine Blutprobe entnommen werden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg wurde der Führerschein des 52-Jährigen beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell