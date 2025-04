POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall eines Gefahrguttransporters auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Fahrzeugführer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 29. April 2025, begaben sich Brandermittler der Polizei Nordenham in Begleitung eine Brandsachverständigen zum Brandort. Die Brandursache konnte nunmehr ermittelt werden. Brandursächlich war nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt an der Elektrik. Hinweise auf Straftaten ...

