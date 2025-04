POL-DEL: POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Brand eines Pferdestalles mit angrenzendem Wohnhaus +++ hoher Sachschaden und neun verendete Pferde +++ Brandursache ermittelt

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 28. April 2025, ca. 16:30 Uhr, kam es auf dem Johannesweg in Lemwerder zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Führer eines Pkw. Zur Unfallzeit befuhr der 13-jährige Lemwerderaner verbotswidrig den linken Gehweg des Johannesweg in ...

mehr