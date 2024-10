Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pfarrheim

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Breslauer Straße;

Tatzeit: 24.10.2024, 23.00 Uhr, bis 25.10.2024, 08.30 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht zum Freitag in ein Pfarrheim an der Breslauer Straße ein. Die Täter drangen vermutlich über ein Fenster zu einem Besprechungsraum ein. Aufgebrochene und offenstehende Schränke und Schubladen zeugten vom Vorgehen und Vorhaben der Täter. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell