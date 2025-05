Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

+++ Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahme im Kontext eines gewerbsmäßigen Bandenbetruges zum Nachteil lebensälterer Menschen +++

Seit Mitte Mai führt das 3. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ein Verfahren gegen mehrere Beschuldigte im Kontext eines gewerbsmäßigen Bandenbetruges zum Nachteil lebensälterer Menschen.

Hintergrund des Verfahrens sind mehrere Fälle, bei denen lebensälteren Menschen kostspielige Dachsanierungsarbeiten angeboten wurden. So gaben sich die Männer zum Teil als ortsansässige Handwerker aus und versprachen gegen Vorkasse alsbald mit den Arbeiten zu beginnen. In einem Fall streckte ein älteres Ehepaar aus Goldenstedt einen hohen Geldbetrag vor, die Sanierungsarbeiten wurden jedoch zu keinem Zeitpunkt getätigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand zeichneten sich die Taten dadurch aus, dass durch die Beschuldigten großer Druck auf die Geschädigten ausgeübt wurde. Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die beschuldigten Personen aus dem Raum Nordrhein-Westfalen stammen.

So wurden in den Morgenstunden des 28.05.2025 insgesamt vier Objekte in Porta Westfalica und Minden (beide Nordrhein-Westfalen) durch Kräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Polizeiinspektion Diepholz und Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke durchsucht.

Bei den Durchsuchungen wurden die drei beschuldigten Männer im Alter von 56, 45 und 46 aus dem Raum Minden angetroffen. Gegen den 56-jährigen Mann lag indes noch ein offener Haftbefehl in einem anderen Verfahren vor, der in diesem Zusammenhang vollstreckt wurde. Er wurde noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden insbesondere Mobiltelefone und Wertgegenstände sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

