POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30./31.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Veranstaltung "Tante Mia tanzt" - Friedlicher Verlauf ohne nennenswerte Vorkommnisse Am 29.05.2025 fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta bereits zum fünften Mal das größte Electro-Festival des Nordwestens statt. In der Spitze hielten sich bis zu ca. 21.000 BesucherInnen auf dem Veranstaltungsgelände auf. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes mussten zu keinem ...

