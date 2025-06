Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 31.05/01.06.2025

Lohne -Schwerer Verkehrsunfall-

Am 01.06.2025; 08:10 Uhr, kam es in 49393 Lohne, Bakumer Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Lohner befuhr mit seinem PKW Ford die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Lohne. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Weidezaun. Das Fahrzeug kam anschließend in einem Wegeseitengraben entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 29-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von 2000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung-

Am 31.05.2025; 16:20 Uhr, befuhr ein 65-jähriger aus Steinfeld mit seinem Kleinkraftrad die Graf-von-Galen-Straße in Steinfeld. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung kam der 65-jährige aus dem Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Lohne. Der 65-jährige verletzte sich leicht.

Visbek - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung-

Am 31.05.2025; 23:20 Uhr, kam es in Visbek, Astruper Straße/ Klingenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 21-jährige aus Visbek beabsichtigte mit ihrem PKW Skoda auf die vorfahrtsberechtigte Astruper Straße aufzufahren und übersah hierbei den PKW Dacia eines 26-jährigen aus Visbek, welcher durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht in Vechta/ Zeugen gesucht

Am 31.05.2025; 11:15 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Driverstraße in Vechta geparkten Pkw der 31-jährigen Geschädigten aus Vechta. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet werden. Weitere Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden nun gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden (Telefon 04441-9430).

