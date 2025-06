Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Raub

Am Dienstag, 03. Juni 2025 gegen 18:20 Uhr befand sich ein 19-jähriger Lohner zu Fuß in einer Parkanlage in der Straße Zur Freilichtbühne. Eine unbekannte Person schlug dem 19-Jährigen auf den Hinterkopf und entwendete Kopfhörer. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad. Der unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,80m - korpulenter - 40-50 Jahre - weiße Haare

Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Bürogebäude

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 17:30 Uhr bis Dienstag, 03. Juni 2025 07:21 Uhr auf ein Grundstück in der Münsterstraße und verschafften sich Zutritt zu einem Bürogebäude. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Gaststätte

In der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 01:27 Uhr bis Dienstag 03. Juni 2025 02:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Burgstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Restaurant/Gaststätte. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - vers. Einbruch

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 18:30 Uhr bis Dienstag, 03. Juni 2025 07:19 Uhr auf ein Grundstück in der Rue De Pontvallain und versuchten sich Zutritt zu einer dortigen Drogerie zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Eiscafe

In der Zeit von Montag, 02. Juni 2025 22:30 Uhr bis Dienstag, 03. Juni 2025 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hauptstraße und verschafften sich Zutritt zu einem Eiscafe. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - vers. Diebstahl aus Gaststätte

In der Zeit von Sonntag, 01. Juni 2025 22:00 Uhr bis Dienstag 03. Juni 2025 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hauptstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Hotel/Saalbetrieb. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Heckenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag, 03. Juni 2025 gegen 19:05 Uhr eine Hecke in der Hölderlinstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 03. Juni 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 15:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Mazda 3 in grau. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 03. Juni 2025 gegen 17:50 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw den Möhlendamm. Auf Höhe der Vechtaer Straße beabsichtigte sie diese zu überqueren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pkw eines 23-jährigen Mannes, ebenfalls aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 70-Jährige schwer und der 23-Jährige leicht verletzt wurden.

