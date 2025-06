Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Am Montag, 02. Juni 2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Jünkerath mit einem LKW und Anhänger die Elisabethfehner Straße in Richtung E-fehn. Vermutlich aufgrund des Windes geriet der Anhänger in die Berme, in der Folge schaukelte sich der Anhänger auf und das Gespann kippt um. Es entstand Schaden am Fahrzeug, dem Anhänger ...

