Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Bedrohung/tätlicher Angriff

Am Mittwoch, 04. Juni 2025 gegen 13:40 Uhr kam es auf einem Gehweg hinter einem Supermarkt an der Soestenstraße zu einer Bedrohung. Ein 18-jähriger aus Gütersloh bedrohte einen 20-jährigen Cloppenburger mit einem metallischen Schuhanzieher. Gegen 13:54 Uhr kam es zu einer weiteren Bedrohung zum Nachteil eines 61-jährigen Mannes, ebenfalls aus Cloppenburg. Der 61-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten den 18-Jährigen ansprachen kam es zu einer Widerstandshandlung, der 18-Jährige konnte mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Hierbei wurde niemand verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Verursacher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, er wurde in ärztliche Betreuung übergeben.

Molbergen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Dienstag, 03. Juni 2025 21:30 Uhr bis Mittwoch, 04. Juni 2025 21:40 Uhr öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten im Matrumer Weg, OT Ermke. Sie entwendeten die darin befindlichen Zigaretten. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - vers. Einbruch in Textilwarengeschäft

In der Zeit zwischen Dienstag, 03. Juni 2025 19:00 Uhr bis Mittwoch, 04. Juni 2025 08:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Textilwarengeschäft in der Lindenallee und schlugen ein Fensterelement ein. Aufgrund des ausgelösten Alarms ließen sie vermutlich von einer weiteren Tatbegehung ab - es blieb beim Versuch. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 04. Juni 2025 gegen 11:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die Schranke des Bahnübergangs in der Bartmansholter Straße. Trotz sinkender Schranken fuhr er weiter in Richtung Calhorn, die sinkenden Schranken stießen auf den Auflieger und brachen. Der unbekannte setzte seine Fahrt fort. Der Schaden an der Bahnanlage wurde auf rund 100.000,00 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 04. Juni 2025 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, VW Golf in schwarz. Der Pkw war an der Peheimer Straße abgestellt worden, durch den unbekannten wurde mutmaßlich beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell