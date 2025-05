Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher dringen in das Theater für Niedersachsen ein und entwenden zwei Fahrzeuge

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag (11.05.2025) kam es zwischen 23:30 Uhr abends und 08:45 Uhr morgens zu einem Einbruch in das Theater für Niedersachsen. Dabei fielen den Eindringlingen Fahrzeugschlüssel in die Hände, mit denen sie anschließend zwei Autos entwendeten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter über einen Notausgang Zutritt in das Gebäude. Im weiteren Verlauf drangen sie in das Servicecenter des TfN ein, wo sie die Autoschlüssel an sich nahmen, mit denen anschließend ein weißer Mercedes-Benz Citan und ein schwarz-weißer VW ID.3 gestohlen wurden.

An beiden Autos befanden sich Hildesheimer Kennzeichen, jeweils mit der Buchstabenkombination "TN"vor den Zahlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell