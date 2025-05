POL-HI: Zeugenaufruf nach Brand in Alfeld

Hildesheim (ots) - SÖHLDE (lud) In der Nacht des 12.05.2025, in der Zeit von 02:10 Uhr bis 02:25 Uhr, ist es in der Straße Im Teiche in 31185 Söhlde zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter den dortigen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten darin befindliche Tabakwaren. Zur ...

mehr