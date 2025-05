POL-HI: Körperverletzung unter Autofahrern - Polizei sucht Geschädigten

Hildesheim (ots) - ALFELD(rin)- Nachdem ein bislang unbekannter PKW-Fahrer am 09.05.2025, gegen 16:45 Uhr, leicht in den Gegenverkehr steuerte, musste eine entgegenkommende PKW-Fahrerin ausweichen und touchierte hierbei einen am Rand geparkten PKW. Die PKW-Fahrerin meldete den Unfall. Die Polizei Alfeld sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die ...

mehr