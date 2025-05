Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte beschädigen Notbeleuchtung

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (Tatzeit 10.05.2025 20:00 Uhr - 11.05.2025 04:00 Uhr) haben bisher unbekannte Täter eine Lampe sowie Absperrketten mutwillig zerstört.

Das Gebäude der evangelischen Kirche Bockenem in der Straße Am Papenberg besitzt eine Nottreppe mit einer entsprechend vorgeschriebener Beleuchtung um eine Flucht aus dem Gebäude in Notfällen sicher zur gewährleisten. Durch Gewalteinwirkung ist diese Lampe nun beschädigt und muss ersetzt werden. Weiter wurden zwei Absperrketten und durchtrennt, die den Durchgang durch einen unbeleuchteten Bereich zur Sicherheit von Fußgängern verhindern sollen.

Der Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell