Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru) Ein 26-jähriger Gronauer stellte seinen grauen Pkw Ford Focus am Freitag, 09.05.2025, im Zeitraum von 12.55 Uhr bis 13.45 Uhr in Gronau, Bethelner Landstraße, auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen erheblichen Schaden an der Beifahrerseite des Pkw. Die gesamte Fahrzeugseite wies einen erheblichen Blech- und Lackschaden auf. Es ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher den Parkplatz in Richtung Ausfahrt befahren hatte und dabei gegen den Pkw Ford geprallt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

