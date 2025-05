Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld OT Föhrste - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

ALFELD(rin)- Nachdem ein bislang unbekannter PKW-Fahrer am 09.05.2025, gegen 16:45 Uhr, leicht in den Gegenverkehr steuerte, musste eine entgegenkommende PKW-Fahrerin ausweichen und touchierte hierbei einen am Rand geparkten PKW. Die PKW-Fahrerin meldete den Unfall. Die Polizei Alfeld sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines PKW die Alfelder Straße in Föhrste in Richtung Alfeld, als am Ortsausgang ein entgegenkommender PKW leicht in ihre Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich diese nach rechts aus und touchierte hierbei einen parkenden PKW. Der entgegenkommende PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach dem geparkten PKW und dem entgegenkommenden PKW, sowie Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in dem Bereich geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 zu melden.

