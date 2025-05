Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendieb auf frischer Tat gestellt - Mitarbeiter und Polizeibeamtin unterbinden Flucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 46-jähriger Hildesheimer versuchte am Montagnachmittag (12.05.2025) gegen 15:40 Uhr zwei hochwertige Sonnenbrillen in einem Optiker-Geschäft im Hohen Weg zu entwenden. Hierbei wurde der Mann ertappt und er versuchte, den Laden zu verlassen. Dies wurde durch einen Angestellten und eine Polizeibeamtin der hiesigen Inspektion, die sich in ihrer Freizeit als Kundin in dem Geschäft aufhielt, vereitelt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde der 46-Jährige von einem Angestellten dabei beobachtet, als er offenbar eine Sonnenbrille in seiner Jacke verschwinden ließ. Auf Ansprache durch den Mitarbeiter und nachdem sich dieser und die Beamtin dem Mann in den Weg gestellt hatten und ihn bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festhielten, rückte er die Brille heraus.

Bei der Durchsuchung der Jacke des Mannes fanden die eingesetzten Polizisten anschließend eine weitere Sonnenbrille aus dem Sortiment des Geschäftes, ein Reizstoffsprühgerät sowie einen Seitenschneider, der sich dazu eignet, Drahtseile von gesicherten Waren zu durchtrennen.

Die Brillen im Gesamtwert von über 800 Euro verblieben im Geschäft. Das Reizstoffsprühgerät und der Seitenschneider wurden sichergestellt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 46-Jährige entlassen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen versuchten Ladendiebstahls mit Waffen gefertigt.

