POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Bösel - Brand eines Bienenstocks

Am Mittwoch, 04. Juni 2025 gegen 18:30 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Bienenstock in einem Waldstück am Bernethsdamm in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden.

