Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Küchenbrand

Am Donnerstag, 05. Juni 2025 gegen 11:13 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiforter Straße zu einem Brand. Ein Topf auf dem Herd geriet in Brand, wodurch die Arbeitsplatte beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel war vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Löningen - Brand eines Hühnerstalls

Am Donnerstag, 05. Juni 2025 gegen 17:40 Uhr geriet ein Hühnerstall im Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Wittekindsweg in Brand. Der Stall brannte fast vollständig ab, angrenzende Häuser wurden nicht beschädigt. Der Geschädigte versuchte den Brand eigenständig zu löschen und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde mittels RTW ins Krankenhaus nach Löningen transportiert. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen verhindern werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 04. Juni 2025 18:00 Uhr bis Donnerstag, 05. Juni 2025 07:19 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Lkw, MAN TGA, in der Wannseestraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell