Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Küchenbrand Am Donnerstag, 05. Juni 2025 gegen 11:13 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiforter Straße zu einem Brand. Ein Topf auf dem Herd geriet in Brand, wodurch die Arbeitsplatte beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel war vor Ort. Verletzt wurde niemand. Löningen - Brand eines Hühnerstalls Am Donnerstag, 05. Juni 2025 gegen 17:40 Uhr ...

