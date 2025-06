Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 07.06.2025, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz an der Bremer Straße 9 in 49377 Vechta abgestellte PKW des Geschädigten durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Zuge eines Ein- oder Aussteigevorgangs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Vechta zu melden (Telefon 04441-943 0).

Holdorf - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 07.06.2025, wird der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der in Holdorf auf der Dammer Straße in Schlangenlinien fährt. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer aus Damme unter Alkoholeinfluss steht (AAK: 2,69 Promille). Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie sein Führerschein beschlagnahmt

