Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl Am Montag, 09. Juni 2025 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr bis 00:55 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter einen Blumenkübel sowie eine Wasserpoolpumpe von einem Grundstück in der Emsstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 350,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Cloppenburg - Einbruch in Textilwarengeschäft In der Zeit ...

