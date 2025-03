Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kradfahrer gerät in Gegenverkehr

zwei Personen verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstag (25. März 2025) gegen 18:40 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Bedburg-Hau mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM die Holzstraße in Bedburg-Hau/Till-Moyland von der Sommerlandstraße kommend in Richtung Bedburg-Hau/Hasselt. Im Bereich einer leichten Rechtskurve verlor er aus derzeit nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Ford Fiesta einer 53-jährigen Frau aus Kranenburg. Diese versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte die Kollision mit dem Motorrad jedoch nicht vermeiden. Sie geriet dabei jedoch ebenfalls teilweise auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Seat Arosa, der hinter dem Motorrad in Richtung Hasselt gefahren war und von einem 20-Jährigen aus Bedburg-Hau geführt wurde. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst einer Klinik in Duisburg zugeführt, Lebensgefahr bestand und besteht allerdings nicht. Die Fahrerin des Ford erlitt leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Die drei beteiligten Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, wurden sichergestellt. Inwieweit eine im Bereich der Unfallstelle festgestellte Verschmutzung der Fahrbahn durch eine Ölspur und Erde in Verbindung mit dem kurz zuvor niedergegangenen Regen mit zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnten, ist jetzt auch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige aus Bedburg-Hau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Durch die Gemeinde Bedburg-Hau wurde die Reinigung der Fahrbahn veranlasst. Die Holzstraße war im Bereich der Unfallstelle zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und der Reinigungsarbeiten bis gegen 22:10 Uhr gesperrt.(sp)

