LPI-G: Polizeieinsatz in Altenburg

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Bei der Polizei wurde am gestrigen 25.02.2025 Anzeige wegen Betruges erstattet. Betrüger hatten sich auf ein Inserat eines 79-jährigen Mannes gemeldet und ihr Kaufinteresse an denen vom Geschädigten angebotenen Büchern vorgetäuscht. Anschließend gaukelten sie dem 79-Jährigen lukrative Weiterverkaufsmöglichkeiten vor und erbeuteten so in betrügerischer Absicht mehrere tausend Euro von ihrem Opfer. Als die Täter den Geschädigten ...

