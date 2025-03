Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Mini in Hartefeld beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (22. März 2025), zwischen 16:38 Uhr und 21:30 Uhr, wurde in Geldern-Hartefeld ein an der Hartefelder Dorfstraße geparkter schwarzer Pkw Mini Cooper durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, das ein Fahrrad oder ein E-Scooter beim Versuch des Fahrers bzw. der Fahrerin, an dem geparkten Auto vorbeizufahren, mit diesem kollidiert ist. Dabei entstanden Schäden am Heck und der hinteren linken Fahrzeugseite des Mini. Die Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall bzw. dem flüchtigen Fahrzeug machen können.(sp)

