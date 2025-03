Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Weißer Pkw ohne vorderes Kennzeichen missachtet "Rechts vor Links"

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (24. März 2025) gegen 16:30 Uhr kam es in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades (Roller) aus Emmerich fuhr die Agnetenstraße bzw. im weiteren Verlauf den Nonnenplatz in Richtung Baustraße und wollte nach links in diese abbiegen. Als er aus der Baustraße einen weißen Pkw ohne vorderes Kennzeichen mit höherer Geschwindigkeit heranfahren sah, der offensichtlich nicht die Vorfahrt des Rollerfahrers beachten wollte, bremste er sein Fahrzeug stark ab und kam dabei zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und es entstand Sachschaden am Roller. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht, dieser fuhr weiter in Richtung der Straße Brink. Nähere Angaben zu diesem Fahrzeug konnte der 17-Jährige nicht machen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die den Unfall am Nonnenplatz/Baustraße in Emmerich beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können.(sp)

