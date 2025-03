Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Zeugen nach rücksichtsloser Flucht gesucht

Goch-Asperden (ots)

Am Freitag (21. März 2025) gegen kurz vor 7:00 Uhr wollten Beamte des Verkehrsdienstes einen Autofahrer kontrollieren, der auf dem Industriering in Richtung B9 unterwegs war. Der Mann in dem schwarzen VW Passat Kombi mit Klever Kennzeichen entzog sich der Kontrolle jedoch und flüchtete über die B9 in Richtung B504. Bei seiner Flucht über die B504 in Richtung Kranenburg und letztlich in die Niederlande über die Straße Am Zollamt überfuhr er nach ersten Erkenntnissen ein Stoppschild, eine rote Ampel (Kreuzung B 504/ Triftstraße) und war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mussten auf der B504 abbremsen oder ausweichen und wurden möglicherweise durch die Fahrweise des VW Passats gefährdet. Diese Verkehrsteilnehmer werden nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

