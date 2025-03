Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparkter BMW beschädigt

Pkw mit Anhängerkupplung flüchtet von der Unfallstelle

Rees (ots)

Am Sonntag (23. März 2025) gegen 18:05 Uhr stellte ein Autobesitzer eine Beschädigung an seinem geparkten Fahrzeug in Rees fest. Der graue BMW 318 war um Samstag (22. März 2025) gegen 16:15 Uhr unbeschädigt an der Straße Kirchplatz in Höhe der CARITAS abgestellt worden. Anhand der Beschädigung ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken rückwärts mit einer Anhängerkupplung gegen die Fahrzeugfront des geparkten Wagens stieß und dabei das vordere Kennzeichen und die Stoßstange beschädigt hat. Anschließend hat sich das Fahrzeug von der Unfallstelle unerkannt entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 92822 7830 oder an jede andere Polizeidienststelle.(sp)

