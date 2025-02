Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Werkzeug aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter von einer Ladefläche eines Mercedes-Benz Sprinters fünf hochwertige Bohrmaschinen im Wert von circa 6.150 Euro. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in der Wittener Straße in 68219 Rheinau abgestellt. Die Bohrmaschinen befanden sich in einer Metallkiste, welche mit mehreren Vorhängeschlössern gesichert war. Der Fahrer des Sprinters erkannte erst am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr, dass die Vorhängeschlösser an der Metallkiste gewaltsam entfernt wurden.

Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell